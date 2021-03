Ci troviamo tutti di fronte in questi giorni a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus, ma soprattutto il Governo deve fare la sua, anzi deve cercare ogni giorno di fare di più. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini una via d'uscita non lontana. Voglio cogliere questa occasione per mandare a tutti un segnale vero di fiducia anche in noi stessi.