Draghi: famiglia bene collettivo, Stato deve tutelare

La famiglia è un bene collettivo, essenziale per la crescita individuale e la crescita della società. Questo bene collettivo può e deve essere tutelato dallo Stato. Il nostro impegno, è usare le politiche pubbliche per rimuovere gli ostacoli alla scelta di formare una famiglia e mettere le coppie in condizione di avere figli, se lo desiderano. Oggi voglio soffermarmi su quello che, come Governo, abbiamo fatto negli ultimi mesi. La riforma principale, attesa da molto tempo, è quella dell'assegno unico, per cui si potrà fare finalmente domanda a partire da gennaio. È uno strumento semplice, perché riduce la frammentazione dell'attuale sistema di aiuti, è universale perché riguarda tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dalla condizione lavorativa, è equo perché sostiene più intensamente chi ha un reddito basso.