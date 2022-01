Draghi firma Dpcm su uso del green pass nei negozi

Per andare al supermercato, in farmacia o dall'ottico non sarà necessario esibire il Green pass. Nell'ultimo dpcm anti-Covid firmato oggi da Mario Draghi è contenuta la lista delle attività che il governo ha deciso di lasciare a libero accesso, facendo prevalere i principi di prima necessità, urgenza e indifferibilità. Niente pass né tampone quindi per frequentare negozi di alimentari, mercati, chioschi ed edicole all'aperto ma nemmeno per recarsi in ambulatori medici e veterinari, negozi per animali, rivendite di combustibile a uso domestico e benzinai. Accesso libero anche ai luoghi della Giustizia e agli uffici giudiziari per sporgere una denuncia o richiedere interventi a tutela di minori o incapaci. Il Green pass base servirà invece per accedere a tutti i servizi postali a partire dal primo febbraio e sarà richiesto anche per il ritiro della pensione a differenza da quanto era stato previsto nella bozza del documento. Ma altre novità, oltre a quelle sancite oggi, sono in arrivo a partire dalla stessa data. Per chi è già in regola con il certificato vaccinale, gran parte delle attività richiede già l'accesso con super Green pass, cambierà poco o nulla. Scattano ora altre sanzioni, già decise dal Governo ma introdotte con il criterio della gradualità. Se questa settimana l'obbligo di certificazione base, per ottenere la quale basta anche un semplice tampone, è scattato per poter accedere ai negozi dedicati ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti, dal primo febbraio sarà esteso anche a tutti gli uffici pubblici e a quasi tutte le attività commerciali, incluse librerie e tabaccai. Una data da segnare dunque, cambia infatti anche la validità del super Green pass, che passa da 9 a 6 mesi. E dal 15 febbraio invece i lavoratori over 50 che ne saranno sprovvisti non potranno più accedere nemmeno al posto di lavoro.