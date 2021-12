Draghi: Governo pronto a sostenere economia se rallenta

Prevediamo che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo cominci a scendere già da quest'anno. Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento, e questo è il secondo messaggio che voglio darvi in questa introduzione. La sfida principale resta quella di far aumentare il tasso di crescita di lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali della nostra economia, a partire dalle diseguaglianze geografiche di genere e generazionali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è centrale per questa strategia. Oggi posso dirvi che abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi.