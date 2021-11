L'inflazione, no, il Governo, diciamo, prima di tutto, quest'inflazione è in parte anche causata dalla forte crescita del Paese. È anche causato da fattori esterni, anzi, molto da fattori esterni, quali la, come dire, la difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime fondamentali, di alcuni materiali che sono correntemente usati in molte produzioni. E poi ci sono anche aumenti di prezzo, invece, nei generi più acquistati delle persone, nei generi di consumo alimentare, per esempio.