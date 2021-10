Draghi: Italia riparte, lavoriamo per rendere il Paese coeso

Oggi grazie alla campagna vaccinale abbiamo superato i momenti più difficili. L'Italia ha riaperto e sta ripartendo ma non possiamo dimenticare chi ha sofferto o soffre tuttora. Ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro paese ancora più equo e coeso. Nel piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo ha stanziato circa 11 miliardi per le infrastrutture sociali. Vogliamo affrontare il problema del disagio abitativo e riqualificare le periferie. In questo contesto un ruolo centrale lo avrà il terzo settore.