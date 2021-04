Draghi in Libia: momento unico per ricostruire amicizia

Voglio anche notare che un momento unico per la Libia. Il Governo da lei presieduto è un Governo di unità nazionale, è un Governo che ha riconosciuto, che è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento, ed è un Governo che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso, il momento è unico per ricostruire quella che è stata un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause. Il prerequisito per poter procedere con coraggio e con decisione, è che il "cessate il fuoco" continui e venga strettamente osservato.