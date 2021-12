Draghi: manovra nata dopo lungo confronto politico

C'è stato molto affanno nella fase terminale della discussione sulla manovra e della sua approvazione. Intanto, non è che è senza precedenti, è successo tantissime volte negli anni passati. Quel che voglio solo dire è che questa manovra è stata accompagnata, fin dall'inizio, con un lunghissimo confronto politico. I ministri competenti, in particolare il ministro Franco, hanno discusso per settimane con i rappresentanti politici la destinazione degli otto miliardi. Quindi questa parte della manovra ha sempre, come dire, nel tentativo e con l'obiettivo di raggiungere subito un consenso o un accordo sulla destinazione di questi fondi, cosa che è poi avvenuta.