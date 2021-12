Draghi: mio destino non conta, a servizio istituzioni

I miei destini personali non contano assolutamente niente, non contano assolutamente niente. Io non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell'altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Un nonno. Quindi, la responsabilità della decisione è interamente, interamente nelle mani delle forze politiche, che sono quelle che hanno permesso a questo Governo di agire. Non è nelle mani di individui, sarebbe veramente un fare offesa all'Italia, che è molto di più persone individuali ma è molto, è l'Italia, la grandezza del Paese non è determinata da questo o quel individuo, è determinata da un complesso di forze, di persone e di sostegno politico che permettono di andare nella direzione giusta.