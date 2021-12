Draghi: Normale chiedersi conseguenze pandemia

Io credo sia normale chiedersi se questa pandemia, se continua a diffondersi, non potrà avere un un impatto sulle previsioni di crescita per il 2022. Finora noi non vediamo molto per l'Italia, però per la Germania sì. Vediamo per esempio, è vero che la situazione della Germania è diversa in questo senso, nel senso che la pandemia si diffonde più velocemente, la situazione dei contagi è più grave che in Italia, però tutti quelli che sono considerati gli indicatori di sentimento dei consumatori, degli investitori, degli Imprenditori, vertono in negativo in Germania. In Italia non abbiamo ancora visto nulla del genere. Naturalmente molto dipende anche dal contenimento della pandemia.