Draghi: orgogliosi di Europa, preserviamo i suoi valori

La prima cosa che è venuta in mente è la strategia del rapporto. Ho cominciato a chiedermi e a chiedere in giro ma perché l'Europa.. è vero che è meno competitiva? E la risposta è stata guardiamo ai dati. Abbiamo guardato una quantità di dati e la risposta è sì. E poi quali sono le spiegazioni? L'Europa non è un buon continente dove fare affari. Questa era la spiegazione più diffusa. E quello che è stato fatto è andare a vedere se questo fosse vero. È venuto fuori non è vero. Non è vero nei dati. E se noi guardiamo a noi stessi vediamo i paesi che hanno un'alta produttività, e sono paesi che hanno anche un fortissimo sistema di sicurezza sociale. Da qui è venuta la strategia generale che è quella di dire noi siamo molto orgogliosi dell'Europa, non vogliamo tradire assolutamente i nostri valori. E ci dobbiamo però chiedere come facciamo a preservarli. E poi la risposta è stata data: attraverso l'innovazione. .