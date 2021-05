Draghi: Prepararsi alla prossima pandemia

Ora io non ho alcun dubbio che gli impegni presi in termini di, come dire, di aiuto ai Paesi poveri in questa dichiarazione di Roma verranno mantenuti. Ma è molto importante attrezzarsi per la prossima volta che avremo una pandemia che ci sorprenderà, in modo da evitare lo stesso egoismo che ha caratterizzato le nostre decisioni, non tanto quelle europee, a proposito, perché l'Europa ha continuato ad esportare metà della sua produzione altrove a Paesi che non la esportavano poi, come gli Stati Uniti, come il Regno Unito, quindi non tanto l'Europa, ma anche l'Europa.