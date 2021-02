Draghi: questo governo sarà europeista e atlantista

Nei nostri rapporti internazionali questo Governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia, Unione europea, alleanza atlantica, nazioni unite, ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale, profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle nazioni unite, resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree di naturale interesse prioritario, come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia, al Mediterraneo orientale e all'Africa.