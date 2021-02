Draghi, Ricci: spero prevalga responsabilità in M5S

Fiduciosi che alla fine prevalga anche nei 5 stelle, un senso di responsabilità, la voglia di dare una mano in un momento difficilissimo per il Paese ad una personalità di grande autorevolezza che ha dimostrato in questi giorni di avere in mente un impianto fortemente europeista, con una visione di sviluppo sostenibile da parte nostra molto condivisibile, una progressività fiscale nelle riforme che serviranno al Paese. Quindi credo che siano parole di garanzia per il Partito Democratico e credo in gran parte anche per il Movimento 5 Stelle.