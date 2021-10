Le risorse messe a disposizione per il Sud oggi non hanno precedenti nella storia recente. Dobbiamo spendere bene questi soldi con onestà e con rapidità. La responsabilità è del Governo ma anche dei Comuni e degli altri enti territoriali. I ritardi nella spesa che per troppo tempo hanno colpito il mezzogiorno sono un ostacolo alla vostra libertà, una tassa sul vostro futuro.