Non è una coalizione che nasce da una sintonia politica tra i diversi partiti, nasce dalla risposta a un appello del Presidente la Repubblica e sulla base di questo il Presidente incaricato troverà l'equilibrio per costruire un Governo che sia in grado di governare. Sono contento che ci sarà un Governo con una larghissima maggioranza. Questa larghissima maggioranza occuperà dei problemi concreti del Paese.