Draghi: scuola in presenza è priorità

Il Governo ha la priorità che la scuola stia aperta in presenza. Ai ragazzi e alle ragazze gli si chiede loro di stare a casa, non andare a scuola, poi la sera vanno in pizzeria e fanno sport tutto il pomeriggio. Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto. Ma se chiudiamo tutto il resto, torniamo all'anno scorso e non ci sono i motivi per farlo. Non ci sono i motivi per farlo, perché come ho detto nell'introduzione, la situazione è molto diversa, essenzialmente grazie alla vaccinazione.