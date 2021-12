Draghi: serve spirito collaborazione di tutti anche nel 2022

A pesare sulle decisioni finali saranno ancora una volta i numeri, con i risultati dell'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione nel nostro Paese della variante Omicron. I dati inizieranno di arrivare sul tavolo del Governo già nelle prossime ore, prima della cabina di regia di giovedì e del successivo Consiglio dei Ministri. La stretta arriverà ma nulla è ancora deciso. Se pare certo l'obbligo delle mascherine all'aperto per tutte le festività, rimangono ipotesi la riduzione della durata del Green pass da 9 a 6-7 mesi e l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori. Certo è che non mancherà la raccomandazione alla cautela e ai comportamenti responsabili per pranzi e cenoni. Il capo del Governo, Draghi, sprona tutti allo spirito di collaborazione anche per il 2022. "L'altra priorità è la gestione della nuova fase della crisi sanitaria. La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite, riaprire l'economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità. L'arrivo della stagione invernale, la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi. Il contrasto alla pandemia non è una questione soltanto interna ma un tema centrale per la politica estera". L'ipotesi di richiedere il tampone ai vaccinati per accedere agli eventi a rischio affollamento, soprattutto i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, lascia perplesse molte forze politiche. "Aver chiesto sacrifici a 50 milioni di Italiani, che hanno fatto una dose, due dosi, tre dosi e poi pensare di obbligarli al tampone per vivere, e allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Però, ripeto, la mia emergenza oggi è tagliare tasse e aiutare la gente ad accendere il riscaldamento e ad accendere la luce".