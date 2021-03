Forte soddisfazione per la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ad un segmento del Consiglio europeo. La sua presenza conferma la reciproca volontà di imprimere dopo un lungo periodo, nuovo slancio alle relazioni con l'Unione europea e gli Stati Uniti. Nel mio primo discorso in Senato ho indicato come l'ancoraggio alle relazioni transatlantiche sia insieme all'europeismo, uno dei pilastri della politica estera di di questo Governo.