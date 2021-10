Draghi: "Sul clima agire ora o rischiamo di fallire"

O agiamo esattamente in questo momento, affrontiamo quindi il costo del percorso di transizione e riusciamo a spostare la nostra economia verso un percorso, che deve diventare un percorso di sostenibilità, oppure ritardiamo queste azioni per pagare però poi un prezzo più alto e sicuramente il rischio è anche di non farcela. La Presidenza italiana al G20 vuole sostenere la crescita economica e vuole renderla ancora più sostenibile per il prossimo futuro. La dobbiamo questa ai nostri cittadini, al nostro pianeta e soprattutto alle nostre generazioni future.