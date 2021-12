Draghi: trasformato pandemia in opportunità

Abbiamo trasformato la pandemia in una opportunità per ribaltare le ineguaglianze e per sfruttare le innovazioni. Vogliamo spingere l'energia rinnovabile e costruire infrastrutture migliori per i cittadini italiani, dalle scuole alla sanità abbiamo già intrapreso grandi misure per l'amministrazione pubblica e per il sistema giudiziario e abbiamo messo in atto nuovi meccanismi per prevenire la corruzione e le frodi con trasparenza e nel farlo mostriamo che la democrazia può agire in fretta e raggiungere grandi cambiamenti.