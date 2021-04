Draghi: vaccinare interesse regioni per riaprire

È chiaro che vaccinare le persone che hanno, si trovano nelle classi più esposte al rischio, è non solo dovere, ma è interesse, delle Regioni, perché come ho spiegato prima, possono riaprire in sicurezza la loro economia, più presto. Su questo punto e su questo principio, che si deve fondare la collaborazione. Ci sarà poi una direttiva del Generale Figliuolo, io non so ancora quando, se è stasera o domani, proprio in questo senso, non conosco il dettaglio, non importa che sia proibito oppure consigliato. Credo di essere stato molto chiaro, sull'interesse che questo obiettivo riveste, per le stesse Regioni, per noi tutti, perchè poi non esistono Regioni, Stato, esistiamo noi.