Draghi: Valuteremo obbligo vaccino

L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso e l'approccio più, come dire, un po' più che lasciava un po' più di scelta, che fu preso all'epoca, trovava la conferma nei dati dell'epidemia. Di nuovo quindi oggi lo valuteremo, intanto l'obbligo vaccinale è stato esteso ad alcune categorie. Valuteremo, eventualmente, l'estensione ad altre categorie. Questo, è certamente un'altra questione, non so se verrà discussa esplicitamente domani nella cabina di regia, ma comunque e specialmente se i dati sui contagi e la diffusione continuano a crescere, a peggiorare, sarà oggetto di discussione a tempi brevissimi.