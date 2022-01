In attesa che il governo sciolga il nodo della norma ad hoc richiesta dalla Camera, per consentire l'arrivo a Roma e il voto dei grandi elettori contagiati o in quarantena, sono iniziati i lavori nel parcheggio di via della Missione, dove sono state collocate le strutture per consentire a senatori, deputati e delegati regionali di poter votare.