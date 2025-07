E' morta Laura Santi, si è autosomministrata farmaco per suicidio assistito

La vita è degna di essere vissuta, se uno lo vuole, anche fino a 100 anni e nelle condizioni più feroci, ma dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza a decidere e nessun altro. Il testamento morale di Laura Santi lo potremo racchiudere anche in queste parole, che la giornalista 50enne ha voluto far arrivare all'Associazione Luca Coscioni, della quale era attivista e consigliera poco prima di autosomministrarsi il farmaco per il fine vita, assunto quando lo strazio per sclerosi multipla della quale era affetta si era fatto insostenibile. La donna è morta a casa sua, a Perugia, accanto a lei il marito Stefano, che le è sempre stato vicino negli anni di battaglia sul fine vita. "Io sto per morire", scrive ancora Laura, "non potete capire che senso di libertà dalle sofferenze, dall'inferno quotidiano che ormai sto vivendo. State tranquilli per me e vi prego, non dimenticatemi". La giornalista aveva avuto il via libera dall'ASL di riferimento lo scorso mese, due anni e mezzo dopo la richiesta per l'accesso al suicidio assistito e un percorso giudiziario. Il personale medico e infermieristico che l'ha assistita è stato attivato su base volontaria ed è stata l'Azienda Sanitaria Locale a fornire, dunque, farmaco e strumentazione necessaria. Nel giorno della notizia della morte di Laura è intanto scaduto il termine per presentare richieste di modifica sul disegno di legge di fine vita, ora al vaglio delle Commissioni Giustizia e Sanità del Senato. L'esame in Aula del provvedimento era stato calendarizzato per il 17 luglio, mentre si contano circa 140 emendamenti. Appare quindi probabile che l'esame del testo sarà rimandata a settembre. Secondo indiscrezioni, la Procura di Perugia non sarebbe orientata all'apertura di alcun fascicolo sulla morte di Laura Santi, che ha seguito l'iter indicato dalla Consulta per porre fine alle sue sofferenze, non quello di una legge del Parlamento da anni attesa. .