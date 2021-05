Dato incoraggiante a livello europeo, è un dato incoraggiante anche per l'Italia che ha finalmente una opportunità straordinaria per uscire da alcuni decenni di crescita molto bassa. Certo questa opportunità bisognerà essere capaci di coglierla e non sarà facile ma penso che sia una sfida, da questo punto di vista, molto interessante e positiva il Paese.