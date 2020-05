Election day il 20 settembre, regioni e centrodestra contro

Anche il calendario politico nel mondo post Covid esce lentamente dal periodo di lockdown e subito si guarda alle prossime scadenze. Non mancano le polemiche. Uno dei punti segnati in rosso prevede le elezioni regionali, il primo turno delle amministrative e il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Carte alla mano, tutti appuntamenti che si sarebbero dovuti tenere in primavera, ma che sono stati rimandati dal Governo a causa dell'emergenza Coronavirus. E così le ultime indiscrezioni trapelate da Palazzo Chigi farebbero intendere come nelle intenzioni dell'Esecutivo ci sarebbe la volontà di realizzare un election day in data 20 Settembre in un periodo che comunque dovrà tenere ancora conto anche della curva del contagio. Nel confronto politico una sorta di mediazione dopo che in Commissione Affari Costituzionali, che sta esaminando il decreto sul voto in autunno di regionali e amministrative, si era prima indicato il 13 Settembre per il primo turno e il 27 per il ballottaggio delle comunali. Ipotesi bocciata dal centrodestra. Sulla data del 20 anche le Regioni, però, non sono d'accordo. Si parla di data assurda e vengono mosse le prime dure critiche dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il vicepresidente Giovanni Toti. "Non c'è stato alcun accordo formale" fanno sapere. "Il 20 Settembre impedisce la riapertura di un anno scolastico già di per sé molto difficile" viene messo in evidenza. "Inoltre si tratta di una data a ridosso di ottobre, mese nel quale potrebbe riproporsi il Covid" osserva sempre il duo Bonaccini-Toti. Data che, dicevamo, trova anche la forte opposizione di una parte del centrodestra che parla di colpo di mano. "Ma vi sembra giusto andare a votare il 20 Settembre? Così si rallenta la ripresa e si danneggia il turismo, uno dei settori più colpiti dal Coronavirus. Ancora una volta si fa prevalere l'interesse del Palazzo su quello dei cittadini" scrive su Twitter il Vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.