Elezioni, a Taranto è corsa ad alleanze per il ballottaggio

A Taranto il primo turno delle comunali regala conferme e sorprese, lasciando aperti i giochi in vista del ballottaggio, prevista tanto per cominciare l'affermazione del candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, che grazie ad otto liste trainate dal PD, primo partito, arriva al 37,39%, ma potrebbe non bastare all'ex presidente del Consiglio Comunale, per confermare la tendenza che ormai dal 2007 vuole che a governare la città dei due mari siano sindaci del centrosinistra. Facile prevedere un tentativo per comporre anche qui il campo largo con il Movimento Cinque Stelle forte del 10% ottenuto dalla sua candidata, Annagrazia Angolano. "Noi parleremo ai cittadini così come abbiamo sempre fatto, la forza del Movimento Cinque Stelle è una forza politica importante che abbiamo sempre rispettato, abbiamo sempre considerato, cercheremo certamente di dialogare". La sorpresa del voto tarantino, invece, è il risultato del presidente uscente del Consorzio Trasporti Pubblici Francesco Tacente, un civico che grazie anche all'appoggio di Lega, qui senza simbolo e UDC, è arrivato al 26,14%, rifilando sei punti al candidato ufficiale del centrodestra, Luca Lazzaro. Fratelli d'Italia e Forza Italia che lo sostenevano, non sembrano averla presa bene, ma è ovviamente anche al loro elettorato che tacente dovrà ora rivolgersi se vuole sovvertire il trend. "Naturalmente ci sarà un'interlocuzione privilegiata, ma noi saremo con le braccia aperte nei confronti di tutte le forze e colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti i candidati sindaci che si sono insomma confrontati con me sui temi non li ho mai considerati dei nemici, ma degli avversari su cui confrontarci per il bene della nostra città". Ad ogni modo, la corsa agli apparentamenti più o meno ufficiali è appena iniziata e tra le questioni che decideranno accordi e alleanze, potrebbe esserci anche quella dell'ex Ilva, rimasta finora sullo sfondo della campagna elettorale tarantina. .