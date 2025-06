Elezioni Taranto, alle urne anche per il futuro dell'ex Ilva

Numeri alla mano, l'esito del ballottaggio di Taranto si preannuncia assai incerto. Da una parte Piero Bitetti, il candidato del centrosinistra che ha vinto il primo turno con il 37,39 percento dei consensi, ha incassato l'appoggio, anche se non ufficiale, del Movimento Cinque Stelle, fermatosi al 10 percento. Dall'altra Francesco Tacente, il civico appoggiato dalla Lega, può aggiungere al suo 26 percento, il 19 dell'altro candidato del centrodestra, tornato compatto, con tanto di apparentamento ufficiale. L'attesa è tanta, in ballo c'è anche il futuro dell'ex Ilva, che non a caso il Ministro Urso, estremizzando forse il tutto, fa dipendere proprio dall'esito del ballottaggio. La nuova amministrazione comunale, infatti, sarà chiamata a dire la sua, sul rigassificatore necessario per la decarbonizzazione dell'acciaieria e l'AIA la patente ambientale richiesta per far marciare gli impianti. Questioni sulle quali gli schieramenti sono ovviamente su posizioni opposte, con il Movimento Cinque Stelle che ha posto il no, come "conditio sine qua non" per il proprio appoggio al candidato del centrosinistra e il centrodestra, ovviamente schiacciato sulle posizioni del governo. Resta ora da capire quanto il futuro dell'ex Ilva smuoverà le coscienze, portando alle urne una città che sull'acciaieria già troppe volte in passato ha deciso di non decidere. .