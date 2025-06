"C'è un concetto che rimane del ragionamento della Presidente del Consiglio. Lo sintetizzo così da quando ci sono io, l'italia conta di più. Devo dire che lo dice da tre anni, quindi è anche coerente almeno su questo. Io non sono d'accordo. Se contiamo di più perché la Polonia ha preso il nostro posto?, domanda numero uno. Domanda numero due. Se contiamo di più, perché il 16/05 lei non ha partecipato all'incontro a Tirana tra UK, Germania, Francia, Polonia in collegamento con Trump"?.