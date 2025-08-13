Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici

Non è l'accordo di programma al quale puntava il Ministro Urso, che pure non abbandona i toni trionfalistici, ma a molti pare comunque un passo avanti l'intesa firmata nelle ultime ore sull'ex Ilva. Un testo che punta alla decarbonizzazione di quella che era l'acciaieria più grande d'Europa, firmato da tutte le amministrazioni nazionali e locali coinvolte. "Un documento, non un accordo di programma", sintetizza il sindaco Bitetti, che vede recepire alcune delle sue richieste. E tra queste uno degli aspetti più controversi e dibattuti in città: l'assenza di ogni riferimento all'approvvigionamento di gas tramite una nave di rigassificazione. Ore di trattative, che se vedono Urso alla fine parlare di una svolta che potrà incoraggiare gli investitori e la soddisfazione del presidente di Confindustria per la sventata chiusura dello stabilimento, dall'altro lato trovano solo critiche da parte dei tre sindacati maggiori, che bollano il testo come un documento privo di tutele e certezze sotto ogni punto di vista. Lettura distante anni luce da quella fornita dal presidente uscente Michele Emiliano, evidentemente soddisfatto per uno degli "accordi industriali più importanti della storia d'Italia", dice, "un giorno che resterà nella storia della Puglia e dell'Italia intera". Distanze e contrapposizioni che costringono il PD nazionale ad esercirsi di equilibrismo con cui benedicono il passo in avanti verso la decarbonizzazione, ma aggiungono: "Molto resta da fare per rafforzare le garanzie per l'occupazione e il percorso di chiusura delle fonti inquinanti". "Definire piano, l'intesa sull'ex Ilva siglata ieri, si fa davvero fatica. Al massimo possiamo parlare di un documento con delle finalità politiche", ripetono da Italia Viva. Mentre dal Movimento 5 Stelle arriva una netta bocciatura: "Quella firmata, non è altro che una farsa. Un vero e proprio tradimento per Taranto e i suoi cittadini". .