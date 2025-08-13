Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici

00:01:46 min
|
31 minuti fa

Non è l'accordo di programma al quale puntava il Ministro Urso, che pure non abbandona i toni trionfalistici, ma a molti pare comunque un passo avanti l'intesa firmata nelle ultime ore sull'ex Ilva. Un testo che punta alla decarbonizzazione di quella che era l'acciaieria più grande d'Europa, firmato da tutte le amministrazioni nazionali e locali coinvolte. "Un documento, non un accordo di programma", sintetizza il sindaco Bitetti, che vede recepire alcune delle sue richieste. E tra queste uno degli aspetti più controversi e dibattuti in città: l'assenza di ogni riferimento all'approvvigionamento di gas tramite una nave di rigassificazione. Ore di trattative, che se vedono Urso alla fine parlare di una svolta che potrà incoraggiare gli investitori e la soddisfazione del presidente di Confindustria per la sventata chiusura dello stabilimento, dall'altro lato trovano solo critiche da parte dei tre sindacati maggiori, che bollano il testo come un documento privo di tutele e certezze sotto ogni punto di vista. Lettura distante anni luce da quella fornita dal presidente uscente Michele Emiliano, evidentemente soddisfatto per uno degli "accordi industriali più importanti della storia d'Italia", dice, "un giorno che resterà nella storia della Puglia e dell'Italia intera". Distanze e contrapposizioni che costringono il PD nazionale ad esercirsi di equilibrismo con cui benedicono il passo in avanti verso la decarbonizzazione, ma aggiungono: "Molto resta da fare per rafforzare le garanzie per l'occupazione e il percorso di chiusura delle fonti inquinanti". "Definire piano, l'intesa sull'ex Ilva siglata ieri, si fa davvero fatica. Al massimo possiamo parlare di un documento con delle finalità politiche", ripetono da Italia Viva. Mentre dal Movimento 5 Stelle arriva una netta bocciatura: "Quella firmata, non è altro che una farsa. Un vero e proprio tradimento per Taranto e i suoi cittadini". .

ERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un erroreERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un errore
politica
Medioriente, Lupi (Noi Moderati): invadere Gaza errore
00:00:18 min
| 29 minuti fa
pubblicità
ERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomaticaERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomatica
politica
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev
00:00:13 min
| 31 minuti fa
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
politica
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di KievUcraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
politica
Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
00:01:36 min
| 15 ore fa
Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della RepubblicaEccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
politica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
00:01:55 min
| 19 ore fa
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a TarantoAccordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
politica
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
00:01:26 min
| 21 ore fa
ERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzareERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzare
politica
Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma e decarbonizzare
00:00:34 min
| 1 giorno fa
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordoVertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
politica
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
00:00:38 min
| 1 giorno fa
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-AbbasUcraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-Abbas
politica
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati"
00:01:23 min
| 1 giorno fa
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonatoPirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
politica
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
00:00:20 min
| 2 giorni fa
Malan: turismo in crisi? E' il contrarioMalan: turismo in crisi? E' il contrario
politica
Malan: turismo in crisi? E' il contrario
00:00:15 min
| 2 giorni fa
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovraGoverno, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
politica
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
00:01:49 min
| 2 giorni fa
ERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un erroreERROR! Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un errore
politica
Medioriente, Lupi (Noi Moderati): invadere Gaza errore
00:00:18 min
| 29 minuti fa
ERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomaticaERROR! Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomatica
politica
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev
00:00:13 min
| 31 minuti fa
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
politica
Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di KievUcraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
politica
Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
00:01:36 min
| 15 ore fa
Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della RepubblicaEccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
politica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
00:01:55 min
| 19 ore fa
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a TarantoAccordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
politica
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
00:01:26 min
| 21 ore fa
ERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzareERROR! Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzare
politica
Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma e decarbonizzare
00:00:34 min
| 1 giorno fa
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordoVertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
politica
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
00:00:38 min
| 1 giorno fa
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-AbbasUcraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-Abbas
politica
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati"
00:01:23 min
| 1 giorno fa
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonatoPirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
politica
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
00:00:20 min
| 2 giorni fa
Malan: turismo in crisi? E' il contrarioMalan: turismo in crisi? E' il contrario
politica
Malan: turismo in crisi? E' il contrario
00:00:15 min
| 2 giorni fa
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovraGoverno, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
politica
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
00:01:49 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità