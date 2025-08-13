Ex Ilva, FIOM: "Accordo non garantisce 18mila lavoratori"

2 ore fa

Michele De Palma segretario generale della FIOM, all'uscita da Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, dove si è svolto il tavolo ex Ilva ritiene che l'accordo sia di fatto monco. "L'accordo non garantisce lavoratrici e lavoratori, non ci sono elementi di garanzia per i 18 mila lavoratori ne' sull'impatto su Taranto. L'accordo per noi ha due gambe. Uno riguarda la decorbanizzazione, l'altra la garanzia occupazionale. E non l'abbiamo letto. Scrivere che c’è una garanzia senza numeri e piano industriale non significa nulla. A settembre a Palazzo Chigi chiederemo al governo una piena assunzione di responsabilità per l'ex Ilva e tutti i lavoratori dell'Ex Ilva". .

Medioriente, Lupi (Noi Moderati): a fianco di Israele ma invadere Gaza sarebbe un errore
Medioriente, Lupi (Noi Moderati): invadere Gaza errore
29 minuti fa
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
Ex Ilva, firmata intesa, Urso: svolta, sindacti critici
31 minuti fa
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev, Italia e Ue protagonisti della via diplomatica
Vertice in Alaska, Lupi (Noi Moderati): vicini a Kiev
31 minuti fa
Ucraina, vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
Vertice Ue-Usa: garantire integrità territoriale di Kiev
15 ore fa
Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: qui radice profonda della Repubblica
Eccidio Stazzema, Mattarella: radice profonda Repubblica
19 ore fa
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto
21 ore fa
Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma industriale e decarbonizzare
Ex Ilva, Emiliano: uscire dal dramma e decarbonizzare
1 giorno fa
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
Vertice Alaska, Salvini: ho fiducia in Trump per un accordo
1 giorno fa
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati". Telefonata Meloni-Abbas
Ucraina, Tajani avverte: "Ue partecipi a negoziati"
1 giorno fa
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
Pirondini: con governo Meloni ceto medio bastonato
2 giorni fa
Malan: turismo in crisi? E' il contrario
Malan: turismo in crisi? E' il contrario
2 giorni fa
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
Governo, partiti di maggioranza preparano richieste per la manovra
2 giorni fa
