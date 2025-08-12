Accordo su ex Ilva, Urso ed Emiliano a Taranto

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso incontra le parti sociali e i rappresentanti politici per l'accordo di decarbonizzazione per l'ex Ilva di Taranto. Anche Michele Emiliano, è al tavolo dei sindacati ed ha spiegato i motivi della sua presenza a Roma. “Siamo qui per trovare un accordo, non per fingere di trovare un accordo, è la mia posizione da sempre. So benissimo che ci sono posizioni che creano clima di tensione legittimo e comprensibile a Taranto e queste posizioni non si possono ignorare, ma occorre uscire dal dramma industriale dell'Ex Ilva e decarbonizzarla. Questo è il pilastro dell'accordo. Poi c’è la tutela dei livelli occupazionali, bisogna trovare il modo di reimpiegare gli addetti, non si può immaginare di sacrificare qualcuno, non è possibile. La Regione è pronta a fare la sua parte per gli esuberi, anche incrementando le attività. Non è possibile mandare a casa 18mila persone, sarebbe una catastrofe insopportabile per la Puglia e per l'Italia".