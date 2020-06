EY, Come far ripartire il paese, il digital talk

Affrontare la crisi epocale, non solo per il nostro Paese, scatenata dal covid. Il dibattito politico si aggira intorno a questo tema nel giorno in cui come dice il Presidente del Consiglio intervenendo al Digital Tour Italia Riparte, organizzata da Ernst Young in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Luiss. Abbiamo la necessità di progettare la rinascita economica e sociale del Paese, il momento in cui, spiega il ministro dell'economia, Gualtieri si deve passare dalla difesa all'attacco con l'aiuto di tutti. Guarderemo con grande attenzione a tutte le proposte giuste e intelligenti che vengono fatte indipendentemente da chi le avanza. Questa è la fase della costruzione non è la fase dalla rissa. Attitudini di collaborazione molto diverse, secondo l'esecutivo da parte delle opposizioni, sembra neanche Forza Italia abbia idee nette sul ruolo dello Stato. Ma se lo stato pensa di poter utilizzare magari attraverso Cassa depositi e prestiti, i propri soldi che sono i soldi dei cittadini per andare a comandare le imprese e a dire cosa fanno le imprese. Questo è profondamente sbagliato. Ma intanto spiega il numero uno di Ey alcuni nodi saranno fondamentali. Lo scenario della domanda, abbiamo visto, è così incerto ed è cosi difficile prevedere come e quando i consumatori torneranno a spendere, per cui il sostegno al reddito ci vuole ovviamente, ma se vogliamo rilanciare il prodotto interno lordo dobbiamo sicuramente investire in infrastrutture. Conferma Gualtieri quella delle infrastrutture è una sfida, il modello Genova è una deroga, noi dovremo cercare di rendere più semplici le procedure sempre non avere bisogno di deroghe.