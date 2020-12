Faraone: necessario coinvolgimento per recovery fund

Abbiamo chiesto chiaramente che queste risorse fossero gestite in piena trasparenza e fossero coinvolti tutti gli attori protagonisti della vita politica, sociale, economica di questo Paese, a partire dal Parlamento, dal Consiglio dei Ministri e non da 6 tecnici individuati in una task force, le Regioni, i Sindaci, le parti sociali. le opposizioni. Io credo che, essendo questa un'occasione importantissima che tra l'altro non è neanche gratis, perché in parte è a debito sulle future generazioni, questo coinvolgimento ci debba essere.