Faraone: non contesto stop ma i tempi

Io non sto contestando il merito, non sto dicendo che è stato sbagliato decidere di chiudere, ciò che è stato sbagliato è che se si doveva fare, prendere una scelta di questo tipo, si poteva prendere qualche giorno prima visto che i dati già si conoscevano, non si facevano fare investimenti a tutti coloro che avranno sistemato gli alberghi, messo in manutenzione le piste, tutto quello che è stato il carico economico, oltre le mancate entrate che sono state messe sulle spalle di tutti quegli imprenditori e tutti i lavoratori che stanno in quel settore, per poi decidere qualche ora prima che non si chiudeva.