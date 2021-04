Faraone: recovery fondamentale per ripresa paese

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato definitivamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi aspettiamo le risorse economiche a strettissimo giro, una scadenza che non era per nulla scontata e che è stata rispettata e poi, conta tanto anche il contenuto, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché il tema non è soltanto spendere quelle risorse o dire che le spenderemo, il tema è anche un investimento vero, che quelle risorse ci dovranno consentire, per far riprendere il Paese.