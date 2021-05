Fedriga: per estate bisogna rivalutare parametro Rt

La prima cosa che dev'essere superato oggi, vista anche la situazione contingente del Paese, sia quella in realtà dell'indice RT, che oggi andiamo a valutare. Perché quando c'è un'incidenza così bassa, come dicevo prima, il rischio è che pochi contagi in più facciano schizzare l'RT altissimo. Ovviamente la stagione turistica, una regione che magari passa da 4 contagi a 8 contagi, rischia di andare a RT 2, magari, sintomatici sto parlando, ma non voglio entrare nei tecnicismi. Se passa a 8 contagi quella regione con i turisti in casa diventa rossa. Voi capite che sarebbe un disastro.