Penso che tutti siano preoccupati, penso che dobbiamo, per questo, essere uniti come istituzioni, per spiegare ai cittadini la situazione, ancora difficile e portare la massima prudenza, penso però che le istituzioni debbano anche mettere in campo delle misure che siano il più possibile eque e comprese dalla gente, perché altrimenti diventa tutto molto difficile.