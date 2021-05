Fedriga a Sky TG24: abbiamo vaccini, estendere il target

"Si parte con le prenotazioni per gli over 50. Questa è una buona notizia, perché alcuni erano già partiti insomma in ordine sparso, come abbiamo visto fare in verità in questi mesi dalle regioni, non tutti hanno avuto la stessa velocità e hanno seguito gli stessi criteri. Questo criterio sarà un criterio in nazionale, stabilito proprio dal Generale" "É utile perché ad oggi le regioni si sono organizzate per fare moltissimi vaccini. La capacità organizzativa delle diverse regioni riesci addirittura a superare la fornitura di vaccini stessi. Ma i vaccini oggettivamente ne stanno arrivando di più e di questo devo dire che la struttura commissariale sta lavorando molto bene. Adesso ci manca un tassello importante che quello delle adesioni, dove in alcuni casi non sono sufficienti a coprire la disponibilità di vaccino. E per questo aprire il target è estremamente importante perché altrimenti si rischia di rallentare la campagna vaccinale oggi non più perché manco di vaccini, non perché manca un'organizzazione ma perché manca chi vaccinare" "Sostanzialmente Presidente, questo vuol dire che è un po', diciamo, questa è stata una decisione del Generale Figliuolo per fare in modo, insomma, di non rallentarla la campagna" "Penso che questo sia un motivo molto importante e ovviamente adesso avendo la disponibilità di maggiori vaccini, è importante cercare di arrivare più possibile a tutti i cittadini di questo Paese. Ampliare la platea e quindi il target, sicuramente può andare e aiutare, diciamo, questa prospettiva. Oltretutto devo dire che quando immagino verso giugno o comunque nelle prossime settimane si deciderà di ampliare ancora di più target, ovviamente le adesioni saranno ancora superiori, quindi l'appello che faccio a tutti quelli che oggi sono nel target ma non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, di farlo presto perché chiaramente quando ci saranno tante persone in più, con la possibilità di vaccinarsi, c'è il rischio che non ci si vaccini più in qualche giorno ma bisognerà aspettare qualche settimana per raggiungere diciamo il centro vaccinale e potersi somministrare la dose di vaccino".