Femminicidi, Bonetti: da governo Piano strutturale contrasto

Il Governo è impegnato nel strutturare in modo definitivo una rete di Paese, che si metta in campo nel contrastare la violenza contro le donne. Le azioni devono essere sinergiche, devono partire da una prevenzione. Per fare questo, noi ci siamo dotati di un Piano, un Piano Strategico Nazionale, che vede coinvolti i diversi attori, i soggetti responsabili e le istituzioni, la rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio, il mondo della cultura, dell'educazione, della scuola. Finalmente, questo è l'impegno che vogliamo portare in questa Legge di Bilancio, questo Piano diventa una scelta strutturale, diventa strutturale nel Paese.