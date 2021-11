Femminicidi, Cartabia: vergogna della nostra civiltà

"In questa giornata, alla vigilia di una ricorrenza importante, mi urge sottolineare che una richiesta di specializzazione viene da più parti, anche da osservatori internazionali, sul problema drammatico del contrasto alla violenza di genere. Ogni giorno leggiamo di donne vittime di violenza e ogni giorno abbiamo conferma che il caso di femminicidio sono in costante crescita, su questo preoccupante fenomeno ci soffermeremo oggi pomeriggio alla commissione parlamentare sul femminicidio, troppe donne uccise, troppe le richieste di aiuto non adeguatamente e tempestivamente raccolte, una vergogna della nostra civiltà,".