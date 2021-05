Solo in Italia una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio, per nove donne su dieci l'assassino non ha bisogno di bussare alla porta perché ha già le chiavi di casa, per sette donne su dieci ha il volto di un marito, di un compagno, di un fidanzato. Oltre 2000 sono gli orfani di madre che non ci sono più. La lotta alla violenza di genere deve essere combattuta con le armi del diritto, della legalità e della giustizia, ma prima ancora va affrontato con la forza della cultura.