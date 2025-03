Femminicidio, ok a ddl: ergastolo per discriminazione e odio

Ergastolo. Chiunque causi la morte di una donna motivato da discriminazione o odio, o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà o comunque l'espressione della sua personalità, è punito con il carcere a vita. Il disegno di legge sulla violenza di genere arriva in Consiglio dei Ministri. Fino ad ora la condanna era di 21 anni. Sono previste aggravanti e condanne più pesanti per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori, cioè lo stalking, ovvero i famosi reati spia o sentinella. Nel testo viene ampliato il diritto della vittima a sapere se viene avviato un processo e se l'imputato abbia chiesto il patteggiamento. Viene inoltre introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere. Per tali reati è previsto anche il carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la pena aumenta in caso di minacce o revenge porn ossia la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti. Nel 90% dei casi le vittime sono sempre donne, mentre per il restante 10% si tratta di uomini. Firmato Eugenia Roccella, Carlo Nordio, ossia Ministri della famiglia e della giustizia, il provvedimento rafforza il braccialetto elettronico e il distanziamento fissato a 500 metri, che dovrebbe rendere la donna meno avvicinabile non solo dall'abitazione della vittima, ma anche nei luoghi che abitualmente frequenta l'ammonimento e l'arresto in flagranza differita per la produzione di video e foto. Tra le novità l'obbligo del pubblico ministero, non più delegabile alla polizia giudiziaria, come succede oggi di ascoltare la persona offesa. .