Il giorno del Ricordo deve essere anche un monito per il presente e il futuro. Deve ricordarci che la pace, la convivenza tra i popoli, il rispetto dei diritti umani, non sono acquisiti per sempre, ma richiede un impegno quotidiano, affinché i conflitti, gli estremismi ideologici e nazionalistici, i totalitarismi, l'odio etnico e di classe, non portino nuovamente ad atrocità, persecuzioni, crimini contro l'umanità.