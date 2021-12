Fico: legistalura prosegua fino al 2023

Io svincolerei totalmente la questione elezioni dalle questioni del Presidente della Repubblica, io credo che a prescindere da tutto la legislatura debba proseguire fino al 2023 perché non penso che in questo momento di emergenza l'Italia si possa permettere un mese di campagna elettorale, un mese per programmare i deputati alla Camera, per eleggere i presidenti di Camera e Senato, per la formazione di un nuovo Governo passerebbero, quasi direi, tre mesi e mezzo, quattro, quindi in questo momento senza dubbio forse è un po' troppo per il Paese.