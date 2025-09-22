Filini (Fdi): No momento di riconoscere Stato palestinese

2 ore fa

Che cosa c'è da riconoscere? Non ci sono i crismi per riconoscere uno stato fatto. Non ha il controllo del territorio, perché nella Striscia di Gaza abbiamo visto che il controllo del territorio ce l'ha Hamas. Detto ciò, il riconoscimento della Palestina che è accaduto ieri da alcuni stati occidentali, che effetto ha avuto? Quest'atto secondo lei ha facilitato un percorso di pacificazione oppure ha esasperato ulteriormente le posizioni? Secondo me le ha esasperate. Non è adesso il momento di riconoscere lo stato palestinese, perché non è il momento di isolare Israele. .

