Fine vita, Candiani: La Toscana? Attenti a fughe in avanti

Il tema è un tema che è presente ormai da troppi anni, senza avere una una una contorna definita. Ecco attenzione alle fughe in avanti, che poi sono caratterizzate più da diciamo, da bandierine politiche su su temi etici, su temi estremamente importanti e delicati, nei quali il rischio che c'è e per me è una preoccupazione. E poi ripeto, su queste cose c'è sempre e deve essere sempre rispettato. Un un un ambito di coscienza è quello che non si parli di una cosa e ci si trovi poi tra le mani fra fra qualche anno e un'altra. .