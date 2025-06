Fine vita, Governo accelera dopo sentenza Consulta

Dopo mesi e mesi di stallo, il Centro Destra ha trovato l'intesa per mettere a punto una legge sul fine vita. L'accelerazione è arrivata nelle scorse ore con un vertice a Palazzo Chigi presieduto da Giorgia Meloni, a cui hanno partecipato, tra gli altri, i Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. La premier ha raccolto la sollecitazione arrivata dalla Corte Costituzionale e a fissare i pilastri su cui poggerà il provvedimento, ci ha pensato il leader di Forza Italia. Una legge va fatta rispettando i dettami della Corte e ricordando bene che non esiste il suicidio assistito perché noi siamo per le cure palliative". E mentre dalla Toscana arriva la notizia del primo caso di suicidio medicalmente assistito, nonostante l'impugnazione del governo della legge regionale, la Maggioranza sembra intenzionata ad approvare un testo già entro l'estate. Una bozza finirà sul tavolo delle Commissioni Affari Sociali e Giustizia del Senato martedì 17/06 il 17/07 il tema è stato calendarizzato a Palazzo Madama. Fratelli D'italia esclude che l'ultimo miglio della vita un malato terminale possa essere affidata al Servizio Sanitario Nazionale. "Vorrebbe dire che personale sanitario che per etica professionale, non deve farlo, dovrebbero, perché a quel punto lì devi, dovrebbero intervenire per portare una persona alla morte anziché portarla alla guarigione". Il governo è intenzionato a nominare un Comitato Etico Nazionale con un DPCM, le Opposizioni di fronte alla volontà di Palazzo Chigi di portare in Parlamento un testo blindato, sono già pronte alle barricate. Un disegno di legge presentato dal PD è stato approvato da Montecitorio. Il Capogruppo Dem al Senato Francesco Boccia è preoccupato dalla nomina governativa di un Comitato Etico. "L'idea se non si sa quali sono i profili di chi entra in questo Comitato Etico, ci dà di perdita di tempo rispetto al lavoro che il Parlamento già può fare. E noi non siamo una Repubblica. teocratica, come è noto, ma siamo Laici. Una Repubblica parlamentare laica". Il Movimento Cinque Stelle annuncia battaglia parlamentare perché "Non possiamo subire nuovamente l'umiliazione del potere esecutivo. perché "Non possiamo subire nuovamente l'umiliazione del potere esecutivo". .