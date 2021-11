Fine vita, la politica resta divisa, ddl atteso in aula il 29

Il diritto a scegliere come e quando mettere fine alla propria vita, e qui si sta parlando del caso di un malato grave, tetraplegico da 10 anni e senza possibilità di guarigione, è stato ribadito dal Comitato Etico dell'Azienda Sanitaria di Ancona, che si è agganciato alla sentenza della Corte Costituzionale di 2 anni fa. Allora c'era di mezzo il caso di dj Fabo, il rischio di condanna per Marco Cappato che l'aveva accompagnato a morire in Svizzera, si parlò di sentenza storica. Sono appunto passati 2 anni, ma molti di più da quando si è capito che il tema era delicato quanto urgente, eppure siamo ancora qui. Senza una legge e col Parlamento che temporeggia. Perchè la politica è divisa e in mezzo c'è il Vaticano, che anche stavolta ha ribadito: la scelta giusta sono le cure palliative non il via libera al suicidio assistito, che apre la porta all'eutanasia. Quindi sul disegno di legge che dovrebbe arrivare in aula alla Camera il 29 novembre c'è già il centrodestra che frena, Lega in testa, e il centrosinistra che preme, ma soprattutto si cerca una mediazione per evitare un naufragio inevitabile in caso di muro contro muro. Intanto nelle Marche l'Assessore alla Sanità Saltamartini fa la sua opposizione, con immediata reazione dell'Associazione Luca Coscioni. "Ci deve essere l'intervento del Legislatore, perché basti solo pensare che non si sa quale possa essere la terapia per il fine vita, questo già è un dilemma molto concreto". "Dire e rispondere che non si sa come fare perché non si sa quale farmaco significa nascondersi dietro a una questione tecnica per sabotare, per tenere in trappola una persona". Quanto il tema sia sentito dalle persone è reso evidente dalle oltre 1.200.000 firme raccolte in breve tempo per il referendum sull'eutanasia e depositate in Cassazione. Referendum su cui la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi per gennaio.